中国政策： 上海自贸区暂停实施三资企业设立及变更审批等有关法律规定

路透北京8月18日 - 中国周五召开的国务院常务会议指出，拟提请全国人大常委会审议关于授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区等国务院决定的试验区域内暂停实施外资、中外合资、中外合作企业设立及变更审批等有关法律规定的决定草案。

中国政府网刊登的新闻稿称，为推进中国（上海）自由贸易试验区加快政府职能转变，探索负面清单管理，创新对外开放模式，拟提请全国人大常委会审议关于授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区等国务院决定的试验区域内暂停实施上述有关法律规定。

会议还确定深化改革加快发展养老服务业的任务措施，要求各级政府要积极探索以购买服务等方式促进养老服务业发展，财政性资金重点向农村养老服务倾斜，并发挥好对社会资金的引导作用。放宽行业准入，加强质量、安全、价格等方面行业监管和退出制度建设，开展老年人住房反向抵押养老保险试点。

要加强养老服务能力建设。新建城区和新建居住（小）区要按标准同步建设养老服务设施，老城区和已建成居住（小）区也要通过多种方式完善相关设施。二要分层分类提供养老服务。推动医养融合发展，探索医疗机构与养老机构合作新模式，促进养老服务与医疗、家政服务、保险、教育、健身、旅游等领域互动发展。