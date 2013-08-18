香港个股：和记黄埔收到至少七份要约，求购旗下百佳超市--消息

路透香港8月16日 - 知情消息人士周五告诉路透，香港首富李嘉诚掌控的和记黄埔 已至少收到七份报价，希望收购其香港超市业务--百佳(ParknShop)。

上月经评估，和黄对该业务的开价为30-40亿美元。该超市业务在香港、中国大陆和澳门有345家店铺。

消息人士说，李嘉诚计划用出售所得资金扩张和黄的保健和美容零售业务，这些业务在全球开展得更为广泛，利润率也比超市要高。

他们补充说，向百佳提出收购要约的企业包括澳洲的Woolworths 、日本的永旺 、华润创业(CRE) 、私募股权公司KKR & Co 和TPG Capital 以及一位合伙人。

其它竞购方有谁目前还不清楚。

一位消息人士称，提交收购要约的截止时间为周五，预计未来一周和黄聘请的顾问公司美国银行 和高盛 将会对第一轮竞购企业进行评估，并确定入围名单。

其它曾表示过初步意向的企业中，还有澳洲综合企业Wesfarmers 、韩国的乐天百货以及美国沃尔玛 。

由于国内经济放缓，澳洲零售业一直希望从国内市场向外发展。

一位消息人士称，若能以40亿美元成交，则相当于百佳获利的20倍。根据汤森路透数据，亚太地区交易中以超市运营商未来12个月获利计算，成交价格本益比的中值为22倍。

百佳超市成立于1973年，根据Nielsen Homescan数据，截止今年6月，百佳持有香港超市40%的市场份额。

一位消息人士称，百佳去年营收为217亿港元(28亿美元)，税息折旧及摊销前利润(EBIDTA)为14亿港元。

“我们仍在对我们的超市业务进行战略评估...还没有一个明确的完成时间表，”百佳称。KKR拒绝置评。

未能联系到报导中所提及的其它企业置评。(完)