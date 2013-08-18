中国保险： 上海泛鑫保险代理公司擅自销售自制固定收益理财协议，公安机关已立案侦查

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透北京8月18日 - 针对“上海滩最大保险代理公司美女高管卷5亿巨款潜逃"的传闻，中广网周日援引上海保监局回应称，近期在检查中发现上海泛鑫保险代理有限公司擅自销售自制的固定收益理财协议。目前上海市公安机关已立案侦查。
连日来，保险圈内盛传上海泛鑫保险代理公司资金链断裂，公司素有"美女总经理"之称的陈怡携款跑路加拿大，涉及金额近5亿元人民币。而倘若传言属实，则将创下中国保险业高管携款潜逃金额最大一案。
泛鑫保险随后的公开回应并没有否认跑路传言，至于具体金额以及陈怡的去向，则拒绝表态。目前该事件仍在发酵。
资料显示，与泛鑫保险代理公司建立合作关系的包括海康人寿、幸福人寿、光大永明人寿、阳光人寿、昆仑健康保险等多家寿险公司。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。