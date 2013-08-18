《美国重要政经日程》--8月19日

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 伦敦期铜周四自三个月低点回升，受助于美元走软和中国公布乐观的3月贸易数据，带动了对需求增长的希望。中国为全球最大金属消费国。