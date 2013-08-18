主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
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波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。