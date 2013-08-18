《美国上市公司业绩公布日程表》--8月19日

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透8月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于8月19日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8月19日 AMC Q2 2014 Urban Outfitters, Inc. 0.48 33 0.42
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 伦敦期铜周四自三个月低点回升，受助于美元走软和中国公布乐观的3月贸易数据，带动了对需求增长的希望。中国为全球最大金属消费国。