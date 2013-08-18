表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超70万股

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透东京8月19日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下单情况： 日股(单位：百万股) 买单 12.4 卖单 11.7 ----------------- 净买单 0.7 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股一周展望 纽约证交所最活跃个股 美股盘前/盘后 Nasdaq最活跃个股 美股ADR收盘报导 纽约证交所涨幅居前个股 美股业绩公布日程 纽约证交所跌幅居前个股 股市新闻 Nasdaq涨幅居前个股 美股盘中英文报导 Nasdaq跌幅居前个股 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 中港台企业ADR报价一览表 (编译 侯向明； 审校 徐文焰)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。