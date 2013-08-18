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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 07:18 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超70万股

路透东京8月19日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单          12.4
 卖单          11.7
 -----------------
 净买单         0.7
 (完)
   美国股市                                  标准普尔主要分类指数                      
 美股一周展望                              纽约证交所最活跃个股                      
 美股盘前/盘后                             Nasdaq最活跃个股                          
 美股ADR收盘报导                           纽约证交所涨幅居前个股                    
 美股业绩公布日程                          纽约证交所跌幅居前个股                    
 股市新闻                                  Nasdaq涨幅居前个股                        
 美股盘中英文报导                          Nasdaq跌幅居前个股                        
 欧洲股市报导                              日本股市报导                              
 香港股市报导                              中国股市报导                              
 澳洲股市报导                              台湾股市报导                              
 韩国股市报导                              东南亚股市报导                            
 英股富时指数                              德股DAX指数                               
 法股CAC-40指数                            中港台企业ADR报价一览表                   
 
 (编译 侯向明； 审校 徐文焰)
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