欧洲经济指标预测--8月19日-8月26日****

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月19日当周 8月19日(一) 无重要经济数据或事件公布。 8月20日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.6% 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -46.5 102.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 31 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负8 负12 8月22日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差27.32 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 50.3 49.7 Markit服务业PMI 49.2 48.6 Markit综合PMI -- 49.1 0728 德国Markit制造业PMI 8月初值 51.2 50.7 Markit服务业PMI 51.8 51.3 Markit综合PMI -- 52.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 50.8 50.3 Markit服务业PMI 50.2 49.8 Markit综合PMI 50.9 50.5 8月23日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国GDP平减指数(季度数据)(季率) 第二季 -- +0.7% (年率) -- +0.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修订值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1400 欧元区消费者信心指数 8月 负16.5 负17.4 8月26日当周 8月26日-9月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 8月 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.9% (完)
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 欧元区高评等公债收益率(殖利率)周四跌至数月低点，此前美国总统特朗普周三称，他希望看到美国保持低利率。