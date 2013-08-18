重温稿-中国政策： 上海自贸区暂停实施三资企业设立及变更审批等有关法律规定

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透北京8月18日 - 中国周五召开的国务院常务会议指出，拟提请全国人大常委会审议关于授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区等国务院决定的试验区域内暂停实施外资、中外合资、中外合作企业设立及变更审批等有关法律规定的决定草案。
中国政府网刊登的新闻稿称，为推进中国（上海）自由贸易试验区加快政府职能转变，探索负面清单管理，创新对外开放模式，拟提请全国人大常委会审议关于授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区等国务院决定的试验区域内暂停实施上述有关法律规定。
会议还确定深化改革加快发展养老服务业的任务措施，要求各级政府要积极探索以购买服务等方式促进养老服务业发展，财政性资金重点向农村养老服务倾斜，并发挥好对社会资金的引导作用。放宽行业准入，加强质量、安全、价格等方面行业监管和退出制度建设，开展老年人住房反向抵押养老保险试点。
要加强养老服务能力建设。新建城区和新建居住（小）区要按标准同步建设养老服务设施，老城区和已建成居住（小）区也要通过多种方式完善相关设施。二要分层分类提供养老服务。推动医养融合发展，探索医疗机构与养老机构合作新模式，促进养老服务与医疗、家政服务、保险、教育、健身、旅游等领域互动发展。
中国于2000年进行第五次人口普查，当年60岁以上人口达1.3亿，占总人口10.2%，已经达到国际上一般认为的7%的老龄化标志线。预计2020年将达到2.4亿，占当时总人口的16%左右。中国人口老龄化呈加快趋势。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。