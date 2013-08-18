重温稿-中国政策：宽带中国战略及实施方案发布，推动宽带基础设施快速发展--国务院

路透北京8月18日 - 中国国务院周六发布宽带中国战略及实施方案，明确2015年，基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到50%，2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%。

通知强调，将宽带网络作为国家战略性公共基础设施，加强顶层设计和规划引导，统筹关键核心技术研发、标准制定、信息安全和应急通信保障体系建设，促进网络建设、应用普及、服务创新和产业支撑的协同，综合利用有线、无线技术推动电信网、广播电视网和互联网融合发展，加快构建宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，全面支撑经济发展和服务社会民生。

通知强调，推动宽带基础设施快速健康发展，要坚持政府引导与市场调节相结合、统筹规划与分步推进相结合、网络建设与应用服务相结合、网络升级与产业创新相结合、宽带普及与保障安全相结合的基本原则。