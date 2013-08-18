企业并购：阿里巴巴已购买在线购物企业ShopRunner少数股份

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透纽约8月16日 - 英国金融时报周五报导，中国电子商务企业阿里巴巴集团已买下在线购物企业ShopRunner的少数股份。阿里巴巴目前正为赴香港进行首次公开招股(IPO)作准备。
金融时报援引熟悉情况的人士称，此次收购是阿里巴巴多项投资行动之一。该公司是全球最大的电子商务集团。
报导指，阿里巴巴将向ShopRunner支付7,500万美元。ShopRunner由雅虎 前执行长Scott Thompson经营，此次投资行动将增强阿里巴巴与雅虎之间长期存在的合作关系。报导中还称，雅虎持有阿里巴巴近四分之一的股份。
目前暂时未能联系到阿里巴巴和ShopRunner的发言人置评。
金融时报称，阿里巴巴此前曾表示，关于将在哪里上市尚未作出最终决定，但银行业人士预计该公司将在香港进行IPO。(完)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。