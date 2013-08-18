企业并购：阿里巴巴已购买在线购物企业ShopRunner少数股份

路透纽约8月16日 - 英国金融时报周五报导，中国电子商务企业阿里巴巴集团已买下在线购物企业ShopRunner的少数股份。阿里巴巴目前正为赴香港进行首次公开招股(IPO)作准备。

金融时报援引熟悉情况的人士称，此次收购是阿里巴巴多项投资行动之一。该公司是全球最大的电子商务集团。

报导指，阿里巴巴将向ShopRunner支付7,500万美元。ShopRunner由雅虎 前执行长Scott Thompson经营，此次投资行动将增强阿里巴巴与雅虎之间长期存在的合作关系。报导中还称，雅虎持有阿里巴巴近四分之一的股份。

目前暂时未能联系到阿里巴巴和ShopRunner的发言人置评。