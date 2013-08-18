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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 07:36 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月19日

* 头版头条:

--中国证监会决定对光大证券 正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。而中国金融期货所决定自周一起，对光大期货自营业务期指交易采取限制开仓措施。

* 其他:

--光大证券总经理徐浩明表示，将审慎妥善处理好现货和期指空头合约。目前，公司其他各项经营活动保持正常。公司已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。

--权威人士透露，“稳增长”重新成为中央及地方各级政府工作的第一重点，加大投资将成为下半年拉动经济的最大“拉手”。专家和银行业人士表示，预计交通、水利、棚户区改造等与民生、城镇化相关的基础设施建设项目，将成为银行信贷投放重点。但下半年银行信贷投放并不会过度宽松，预计全年新增信贷仍在8.5万亿元-9万亿元人民币。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
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