《中国报摘》--中国证券报8月19日

--中国证监会决定对光大证券 正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。而中国金融期货所决定自周一起，对光大期货自营业务期指交易采取限制开仓措施。

--权威人士透露，“稳增长”重新成为中央及地方各级政府工作的第一重点，加大投资将成为下半年拉动经济的最大“拉手”。专家和银行业人士表示，预计交通、水利、棚户区改造等与民生、城镇化相关的基础设施建设项目，将成为银行信贷投放重点。但下半年银行信贷投放并不会过度宽松，预计全年新增信贷仍在8.5万亿元-9万亿元人民币。（完)