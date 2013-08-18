《中国报摘》--中国证券报8月19日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
* 头版头条:
--中国证监会决定对光大证券 正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。而中国金融期货所决定自周一起，对光大期货自营业务期指交易采取限制开仓措施。
* 其他:
--光大证券总经理徐浩明表示，将审慎妥善处理好现货和期指空头合约。目前，公司其他各项经营活动保持正常。公司已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。
--权威人士透露，“稳增长”重新成为中央及地方各级政府工作的第一重点，加大投资将成为下半年拉动经济的最大“拉手”。专家和银行业人士表示，预计交通、水利、棚户区改造等与民生、城镇化相关的基础设施建设项目，将成为银行信贷投放重点。但下半年银行信贷投放并不会过度宽松，预计全年新增信贷仍在8.5万亿元-9万亿元人民币。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。