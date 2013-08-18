澳新经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月19日当周 8月19日(一) 无重要经济数据或事件公布。 8月20日(二) 无重要经济数据或事件公布。 8月21日(三) 无重要经济数据或事件公布。 8月22日(四) 无重要经济数据或事件公布。 8月23日(五) 无重要经济数据或事件公布。 8月26日当周 8月25日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 36.0 出口(亿新西兰元) -- 40.0 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差4.14 贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 -- 逆差7.8 8月26日(一) 无重要经济数据或事件公布。(完)