澳新经济指标预测--8月19日-8月26日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月19日当周 8月19日(一) 无重要经济数据或事件公布。 8月20日(二) 无重要经济数据或事件公布。 8月21日(三) 无重要经济数据或事件公布。 8月22日(四) 无重要经济数据或事件公布。 8月23日(五) 无重要经济数据或事件公布。 8月26日当周 8月25日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 36.0 出口(亿新西兰元) -- 40.0 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差4.14 贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 -- 逆差7.8 8月26日(一) 无重要经济数据或事件公布。(完)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。