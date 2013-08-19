中国个股：监管部门要求光大证券自营暂停三个月，自营期指不能开新仓

路透上海8月19日 - 在中国大型券商光大证券 上周五自营业务出错导致股市异常波动后，中国证券监管部门近日相继出台监管措施，除中国证监会决定对其立案调查外，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停。

中国金融期货交易所周日亦公告称，自今日起，对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。同时，中金所将本着维护证券期货市场稳定的原则，将督促光大证券妥善处理现有持仓。

光大证券公告显示，公司股票周一将继续停牌，周二恢复交易。

中国证券报周一报导引述光大证券总裁徐浩明称，将审慎妥善处理好现货和期指空头合约。公司已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行 、中国石油 等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。

据证监会周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

光大证券昨晚公告称，根据上周五收市价，光大证券上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元，亦导致当日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线，公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司业务拓展和经营业绩。