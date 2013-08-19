英国个股：苏格兰皇家银行标售分支机构行动可能延后--收购方

路透8月19日 - 准备收购苏格兰皇家银行(RBS) 315家分支机构的三大收购者之一W&G Investments Plc IPO-WGI.L表示，标售的时间可能会拉长，超过原定的两年时间。

RBS遭勒令出售这些分支机构，以作为在2008年金融危机期间取得455亿英镑(710.4亿美元)纾困的回报；这一纾困行动让英国政府持有81%的RBS股权。这个出售程序名为彩虹专案(Project Rainbow)，在去年10月因为西班牙国际银行(Santander) 撤回以16.5亿英镑买下这些分支机构的交易而遭遇挫折。

即将在周一于伦敦证券交易所上市的W&G Investments在一份监管申报文件中指出，“出售分支机构的行动可能无法在RBS集团目前规划的两年时间内完成。”该公司是在列出潜在交易的相关风险因素时提及此事。

W&G Investments表示，交易提案内容相当复杂，整个过程旷日费时。

由特易购(Tesco)前财务主管Andy Higginson领军的W&G Investments、私募基金业者Corsair Capital及Centerbridge组成的银团、以及由Anacap Financial和美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 组织的团体，都在竞购RBS的分支网络。

W&G Investments表示，尚未就这笔交易的整体考量达成协议。然而若交易成功，该公司将支付11亿英镑现金作为先期费用。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)