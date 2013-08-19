中国基金：因光大证券自营乌龙事件，多家基金下调其估值

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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路透上海8月19日 - 中国大型券商光大证券 上周五自营业务交易系统出错导致股市异常波动后，多家基金公司下调了其公司估值。
8月16日，泰达宏利发布公告，鉴于光大证券股票因重大事件停牌，决定于8月16日对公司旗下基金持有的光大证券股票按10.91元的价格进行估值（即按其8月16日的收盘价下调10%计算）。
另据上海证券报周一报导，目前下调估值的基金公司还有其它几家。其中摩根士丹利华鑫按照11.36元的价格进行估值，约下调6.27%；而南方基金和申万菱信则都将估值价格调整为10.22元，下调幅度约为15.67%。
光大证券公司股票8月19日将继续停牌一天，8月20日复牌交易。光大证券上周五下午紧急停牌，上午收报12.12元。
近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行 、中国石油 等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。
据证监会周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。 (完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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