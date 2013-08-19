中国基金：因光大证券自营乌龙事件，多家基金下调其估值

路透上海8月19日 - 中国大型券商光大证券 上周五自营业务交易系统出错导致股市异常波动后，多家基金公司下调了其公司估值。

8月16日，泰达宏利发布公告，鉴于光大证券股票因重大事件停牌，决定于8月16日对公司旗下基金持有的光大证券股票按10.91元的价格进行估值（即按其8月16日的收盘价下调10%计算）。

另据上海证券报周一报导，目前下调估值的基金公司还有其它几家。其中摩根士丹利华鑫按照11.36元的价格进行估值，约下调6.27%；而南方基金和申万菱信则都将估值价格调整为10.22元，下调幅度约为15.67%。

光大证券公司股票8月19日将继续停牌一天，8月20日复牌交易。光大证券上周五下午紧急停牌，上午收报12.12元。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行 、中国石油 等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。