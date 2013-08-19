《香港报摘》--经济日报8月19日

* 头版头条：

--四大指标预示资金初步有重返中资股迹象，加上美股短綫见顶，中资股不排除在追落后的情况下，再闯高位。

* 其他：

--市传中国信达资产管理公司已于上周向香港联交所递交上市申请，最快10月前集资约15亿美元。

--刚公布中期纯利大增八成的华润水泥 称，现时全国水泥库存偏低，加上旺季来临，有信心下半年水泥均价至少升5-10%。

--在柬埔寨经营赌业的金界控股 称，该公司就俄罗斯海参崴博彩市场的申请已入围最后四强，最快可于今年底交代投资计划。

--金地商置 获母公司金地集团注入6个项目，应占权益建筑面积约89万平方米，作价12.73亿港元将以发行新股支付，其股份拟于今日复牌。（完）

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