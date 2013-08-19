《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月19日

*工商时报：

--坐拥5兆台币邮政储金直接参与公共建设有谱。行政院周五（23日）将召开邮储金投入公建协调会，金管会主委曾铭宗表示，愿意朝开放态度，兼顾中华邮政业务发展需求检讨，若能控管风险，不致有太大问题。

--为挹注国库，明年财政部编列国有土地活化超过450亿台币，较今年增加近百亿。其中，华光特区计画明年启动招商，原则分五区开发，扣除回馈北市府及历史建物划设，财政部开发华光特区面积限缩至2.8公顷，将以国际观光旅馆、复合型商场为主。

--明年度中央政府总预算案周四行政院会拍板，其中，岁入面负成长0.1%，创四年新低，主因税课收入负成长0.7%所致，其中证交税收871亿台币，较今年大减93亿元、负成长9.6%。

*经济日报：

--特种货物及劳务税（奢侈税）施行届满二年后，今日将召开首场公听会，预计将在存废、闭锁年限、分区或全区课征、扩大课征对象至买家等四大争议上展开攻防。

--陆资准入自由经济示范区办法将在9月底出炉，据了解，未来陆资准入示范区仍将视为重大投资案，经济部具准驳权。不过，经济部将鼓励两岸产业过度竞争行业，例如LED、面板业透过示范区合作，避免两岸产业重复投资、产能过剩。

--晶圆代工龙头厂商台积电 因应主力客户砍单，主力制程28奈米制程的部分设备将于第四季首度进行暖停机，并减缓扩充速度，预估减产幅度近三成。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。