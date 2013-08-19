金砖国家：8月16日股汇市收盘纵览

路透8月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月16日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报958.11点。

中国股市：沪综指逆转早盘涨势收跌，利好预期落空将大盘打回原形

香港股市：收低0.1%，但仍录得九个月最大周线涨幅

中国汇市：中国汇市：人民币盘中创新高后以收跌告终，今年以来升值幅度已近2%

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印度股市：周五挫跌4%，为近两年来最大单日跌幅，HDFC银行等绩优股全面受挫，因担心美国刺激举措缩减将引发外资抛售，而且卢比触及纪录低位。指标BSE指数 大跌3.97%或769.41点，收报18,598.18点，本周则下跌1%，为连续第四周下跌。NSE指数 重挫4.08%或234.45点，收报5,507.85点，为2011年9月22日以来最大单日跌幅。

印度汇市：卢比挫跌至纪录低位，因担心央行将会祭出直接的资本管制。卢比兑美元 盘初跌至纪录低位62.03，终场收报61.65，周三收报61.43/44。印度金融市场周四因公共假日休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,323.420点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.28%至726.13点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.06%，报32.9010卢布，卢布兑欧元 上涨0.13%，报43.8700卢布。

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巴西股市：升破51,000点，为逾两个月来首次，受钢铁股涨势及低接买盘所推升。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨1.24%，收报51,538.78点，为连续第八天上涨.

拉美汇市：巴西雷亚尔大跌2.4%，受美联储政策预期及国内经济形势拖累

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南非股市：本周第四次刷新收盘高位，在现货金价触及两个月高位后，Anglo Gold Ashanti 等黄金生产商股价大涨。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨1.40%，至38,623.63点。综合指数 收升1.25%，报43,042.11点。两指数均创下收盘高位。