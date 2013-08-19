《中国重要政经日程》--8月19日

*山东济南市中级法院于8时30分公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案

2013(第三届)产品创新高峰论坛议程在北京举行。

2013年中国企业家论坛夏季高峰会在合肥举行，至25日。

2013CCTV中国上市公司峰会在北京举行

钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。

2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日

第十届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，至6日。