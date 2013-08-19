《香港报摘》--信报8月19日

* 头版头条：

--针对上周五震惊中国资本市场的乌龙盘事件，中国证监会宣布对光大证券 立案调查，并暂停其相关业务。

* 其他：

--为迎接中央鼓励国企在境外成立专属自保公司，香港特区政府最快明年1月建议削减这类保险公司利得税税率一半，至8.25%。

--据内地传媒报道，中国移动 广东有限公司总经理徐龙因涉嫌职务犯罪，正由检察机关进行调查。

--光大银行 与联通 签署战略合作协议，双方将在手机支付、手机钱包、手机应用等移动金融领域开展一系列合作。（完）

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