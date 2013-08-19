《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月19日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
路透香港8月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7 .7533港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低30.72,或0.2%,报15,081.47点.因因债券收益率不断上升损及派发高股息 的企业股价，且零售企业业绩令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 191.700 1.69 70904 14.863 0.56 中国铝业 8.620 -1.03 12310 2.673 -0.99 中国移动 54.100 -0.26 86988 83.891 0.23 中国人寿 38.260 0.95 36808 19.776 -1.02 中石油 116.430 -1.54 41238 9.027 -0.14 中石化 75.160 -0.33 12428 5.827 -0.73 汇丰控股 55.350 -0.27 277380 85.829 -0.37 中电信 51.100 0.37 11408 3.962 -0.70 中国联通 15.510 -0.51 150230 12.025 -0.62 兖州煤业 8.170 -2.04 54782 6.334 -2.55 华能国际 43.430 1.88 19450 8.418 -0.96 南方航空 19.450 0.67 4779 3.016 -1.11 东方航空 16.780 0.90 5099 1.301 -49.96 中芯国际 3.730 -1.06 44028 0.578 1.47（完）
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日