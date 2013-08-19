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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月19日

路透香港8月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7
 .7533港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周五收低30.72,或0.2%,报15,081.47点.因因债券收益率不断上升损及派发高股息
 的企业股价，且零售企业业绩令人失望。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       191.700    1.69      70904            14.863       0.56
 中国铝业                       8.620   -1.03      12310             2.673      -0.99
 中国移动                      54.100   -0.26      86988            83.891       0.23
 中国人寿                      38.260    0.95      36808            19.776      -1.02
 中石油                       116.430   -1.54      41238             9.027      -0.14
 中石化                        75.160   -0.33      12428             5.827      -0.73
 汇丰控股                      55.350   -0.27     277380            85.829      -0.37
 中电信                        51.100    0.37      11408             3.962      -0.70
 中国联通                      15.510   -0.51     150230            12.025      -0.62
 兖州煤业                       8.170   -2.04      54782             6.334      -2.55
 华能国际                      43.430    1.88      19450             8.418      -0.96
 南方航空                      19.450    0.67       4779             3.016      -1.11
 东方航空                      16.780    0.90       5099             1.301     -49.96
 中芯国际                       3.730   -1.06      44028             0.578       1.47（完）

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