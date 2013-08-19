新债招标：中国三年地方债中标利率4.29%，五年4.43%--业内人士

路透北京8月19日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早代理招标的三年期固息地方债中标利率为4.29%，五年期中标利率为4.43%。

业内人士并透露，上述两期新债投标倍数分别为1.13倍和1.11倍。

财政部代理招标发行的是今年第七期和第八期地方债，总额508亿元，8月20日-8月22日进行分销，8月26日起上市交易。具体包括天津、河南、云南和陕西。

今年以来，财政部此前已代理招标发行了六期地方债，总额为1,381亿元，期限包括三年和五年。地方自行发债大幕也将徐徐拉起，山东省财政厅上周五公告称，将于周五(23日)招标发行总额112亿元地方债，五年和七年各半，为今年首批地方政府自行发债。

财政部2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。