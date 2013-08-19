英国经济：CBI预计英国失业率将缓慢下降

路透伦敦8月19日 - 英国工业联盟(CBI)称，英国失业率在2014年后期可能缓慢降至7.5%，与英国央行的预期吻合，该央行暗示将把处于纪录低位的利率水平再维持三年。

CBI周一在经济季报中称，英国央行承诺只要失业率超过7%就将维持0.5%的利率水平，应会放宽信贷环境，并安抚企业和消费者人心。

英国央行新任总裁卡尼将会在前瞻指引政策中对这一认同表示欢迎。这项政策包括数项失效条款，目前为止起到了推高短期市场利率的作用。

投资者目前押注英国央行将在2015年首度升息，而决策者预计英国失业率至少在2016年底之前都将维持高于7%的水平。

CBI认为，随着英国经济复苏，企业将更加充分地利用现有人力，而不是增聘人手。

“我们的预测是，随着工时增加和生产率开始反弹，失业率只会逐步下降。我们的核心前提假设是利率将维持不变直到2014年过后，”CBI称。

CBI预计，英国失业率要到2014年第一季才会从当前7.8%的水平回落，2014年底料触及7.5%，与英国央行8月7日给出的预估中值一致。

由于受到经济出现更多有活力的迹象鼓舞，CBI对英国的经济前景变得更为乐观。

CBI预计，英国今年的GDP增长率料为1.2%，高于5月预估值1%；2014年GDP料增长2.3%，高于几个月前预估的增长2%。(完)