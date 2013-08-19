美国与加拿大经济指标预测--8月19日-8月26日****

路透8月16日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 8月19日当周 8月19日(一) 暂无重要数据 8月20日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月17日当周 -- -0.2% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -0.5% +2.3% 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.13 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月17日当周 -- +3.7% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 7月 -- 1.10 比 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 8月16日当周 -- 471.9 美国再融资指数 -- 2,145.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 516 508 1800 美国联邦公开市场委员会7月30-31日会议记 录 8月22日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月17日当周 33 32 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.2 续请失业金人数(万人) 8月10日当周 295.5 296.9 1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -0.5% +1.9% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 54.0 53.7 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月 6月 -- +0.7% ) (较上年同期) -- +7.3% 1300 美国房屋价格指数 6月 -- 201.8 1400 美国领先指标 7月 +0.5% 持平 1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 8月 -- 6 8月23日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% 持平 加拿大CPI(较上年同期) +1.4% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) 持平 -0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.4% +1.3% 1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 49.0 49.7 1430 美国ECRI一周领先指标 8月16日当周 -- 131.2 8月26日当周 8月26日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 94.3 1230 美国耐久财订单 7月 -3.0% +3.9% 扣除运输的耐久财订单 +0.2% -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -3.4% +2.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +0.9% (完)