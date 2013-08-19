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市场报道 | 2013年 8月 19日 星期一 08:34 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月19日-8月26日****

路透8月16日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    
    8月19日当周
  
 8月19日(一)
 暂无重要数据
 
 8月20日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            8月17日当周          --       -0.2%
 1230      加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                       6月       -0.5%       +2.3%
 1230      美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                 7月          --      负0.13
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          8月17日当周          --       +3.7%
 2200      国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货             7月          --        1.10
           比                                                                  
    
 8月21日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                       8月16日当周          --       471.9
           美国再融资指数                                                  --     2,145.3
 1400      美国成屋销售年率(万户)                             7月         516         508
 1800      美国联邦公开市场委员会7月30-31日会议记                                        
           录                                                                  
    
 8月22日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)               8月17日当周          33          32
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --        33.2
              续请失业金人数(万人)                    8月10日当周       295.5       296.9
 1230      加拿大零售销售(较前月)                             6月       -0.5%       +1.9%
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            8月初值        54.0        53.7
 1300      美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月            6月          --       +0.7%
           )                                                                   
                       (较上年同期)                                        --       +7.3%
 1300      美国房屋价格指数                                   6月          --       201.8
 1400      美国领先指标                                       7月       +0.5%        持平
 1500      美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数               8月          --           6
 
    
 8月23日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  7月       +0.1%        持平
           加拿大CPI(较上年同期)                                        +1.4%       +1.2%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                     持平       -0.2%
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                +1.4%       +1.3%
 1400      美国新屋销售年率(万户)                             7月        49.0        49.7
 1430      美国ECRI一周领先指标                       8月16日当周          --       131.2
    
    8月26日当周
    
 8月26日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国建筑许可年率(万户)                       7月修正值          --        94.3
 1230      美国耐久财订单                                     7月       -3.0%       +3.9%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.2%       -0.1%
              扣除国防的耐久财订单                                      -3.4%       +2.8%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.3%       +0.9%
    
        (完)

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