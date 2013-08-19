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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 08:33 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在0.9215/20遭遇强劲阻力走低

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* 澳元/美元稍早前跌向0.9212，之后出现较大抛压

* 澳元/美元在七个交易日中有三次在0.9215/20水准前遇阻

* 市场传言0.9225上方有一些停止单，0.9240上方有更大规模的停止单

* 澳元/美元有可能上涨

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