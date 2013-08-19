《汇市简讯》澳元/美元在0.9215/20遭遇强劲阻力走低

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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* 澳元/美元稍早前跌向0.9212，之后出现较大抛压
* 澳元/美元在七个交易日中有三次在0.9215/20水准前遇阻
* 市场传言0.9225上方有一些停止单，0.9240上方有更大规模的停止单
* 澳元/美元有可能上涨
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