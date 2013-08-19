中国股市：沪综指开盘下跌，光大自营“乌龙”事件影响发酵

路透上海8月19日 - 中国股市周一开盘下跌，在光大证券 自营部门系统缺陷导致上周五大盘交易异常的真相披露后，上周五被其误推高的多只大盘蓝筹股周一开盘时纷纷下跌。

周一开盘时，沪综指 报2,055.128点，跌0.64%；上证180指数 报4,942.123点，跌0.88%。

在沪市超级大盘股中，市值排名前两位的中国石油 和工商银行 开盘分别下跌0.5%和1.01%。

沪深300指数期货 早盘初跌0.13%，报2,299点。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行、中国石油等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。

据证监会周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷。光大自营部门在购入上证180ETF成份股并计划套利，程序出现错误并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。