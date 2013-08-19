《美国金融分析》萨默斯若执掌美联储，可能比叶伦更早升息

美联储预计将在今年稍晚缩减购债规模，并在2014年中期前结束购债。如果经济成长状况令人失望，美联储可能希望考虑延迟削减刺激政策，甚至加快当前每月850亿美元的购债步伐。

若美联储由萨默斯领导，或将抵制延长该计划，因担心不会带来多大益处，反而产生巨额成本。他在4月会议上指出，有迹象显示新兴市场信贷“开始出现一些泡沫。”

新兴市场随后已经明显降温，因有迹象显示美联储即将缩减购债计划。

另外，萨默斯亦对未来经济在没有过热情况下所能扩张的速度表达了悲观看法，指出自然失业率或已上升，潜在增长率可能下滑。

“就上述观点被接受的程度而言，它应会促使人们预期政策收紧阶段开始的时间会比目前很多人所假设的要更早，”萨默斯在一个活动中表示。

他对于若失业率达到6.5%时，经济中可能留下多少闲置产能的怀疑，或将促使其在失业率一旦达到门槛水准时更快地升息。

“他或许比叶伦更有可能赞同，在失业率达到6.5%的门槛水准时尽快上调联邦基金利率目标，”Macroeconomic Advisers的梅尔(Laurence Meyer)表示。