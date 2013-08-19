东京汇市：美元持稳，受美债收益率上涨支撑

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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欧元 持稳于1.3328美元附近，脱离周五日高1.3380，不过距离8月8日创下的七周高点1.3401不远。
虽然欧元一直受到近期连串强劲欧洲经济数据的支撑，但东京瑞穗银行分析师Daisuke Karakama指出，这样的情形可能不会延续太久。
“我认为欧元区4-6月国内生产总值(GDP)将会是今年高峰，”Karakama表示。
他补充道，“由于欧洲可能会从此开始恶化，我认为美元兑欧元将有开始吸引需求的时候。”
一份周五公布的美银美林全球研究的报告显示，全球投资人上周投入23亿美元至欧洲股票基金，创下逾两年来新高，这是投资人对欧洲信心改善的迹象之一。
上述资本流动数据的计算期间为8月14日止当周，当时数据显示德国及法国第二季经济成长较预期为快，带动欧元区脱离一年半的衰退。(完)
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