港报社评：区要落民意要听，梁振英应借监”慎思民调”--明报8月19日

特首落区聆听民意揣摩民情，但若落区变成”自己友”撑场做秀，根本事与愿违。若政府想真正面对群众，可效法2007年林郑月娥单枪匹马亲赴皇后码头出席群众集会听民意；另一可取的方法是，邀请学者采用科学的随机抽样方法，让不同年龄、阶层、背景的市民出席。

昨日观塘区谘询会场只有零星冲突，然而，这仍非一场合乎公众期望的地区谘询。从过去两次谘询会的安排可见，事前不单有大批民众斗早排队领票，昨日更有不少戴口罩的人排队。排队者真的是一般市民吗？最终成功发言的，又有多大程度能反映民意？

这样的谘询会，官员不会听到真正的民意，更不可能藉此掌握切实的民情。这种谘询会即使再多办几场，听到的都只是被扭曲了的民意。若特首真的想聆听市民心声，过去早有成功先例。社会上早有团体公开表示对梁班子施政不满，梁振英不但不应回避反对者，更应”深入虎穴”。

另一种更有效的做法，是借助学者采取科学的随机抽样方法，邀请市民出席谘询会。2010年开始，香港电台以美国史丹福大学创立的”慎思民调”的理念为蓝本，联同香港大学民意研究计划，全港随机抽样100名香港市民出席辩论会，让市民可以听取嘉宾的论点，并向嘉宾即场发问。

“慎思民调”的理念颇为有效，政府为何不善加利用？如果要分区谘询，相信学者也有方法在抽签时作出相关的技术调校，即可执行。市民有挺梁的也有反梁的，梁振英若想听取具代表性的民意，便必须借监”慎思民调”，显示诚意，这样的谘询，才有机会掌握民意民情。