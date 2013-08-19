港报社评：无“黑”冲突，益显政治对峙--星岛日报8月19日

行政长官梁振英本月第二次出席地区论坛，会场外示威冲突的暴力程度比上次收敛，主要原因是少了一批疑似黑社会“打手”。

论坛昨日在秀茂坪功乐官立中学举行，警方估计有1100人聚集在场外示威，而且同样有“口罩男”出现，在冲突中，警方当场拘捕了6个人。但整体冲突场面不如上次混乱。

上次在天水围的冲突，特别引起社会关注，主要原因是怀疑有地区黑势力牵涉其中，混入挺梁阵营。事实上，黑人物如果出动挺梁，只会是帮倒忙。因以暴力手段“维持秩序”，实际上却是“明剃警方眼眉”，与梁振英在会场内为警队撑腰的目的背道而驰，更有倒梁者指梁振英与黑道扯上关系，进一步打击梁振英的威信。

昨天在会场内外的冲突，更凸显两大阵营的政治对峙，和部分人士的暴力倾向。会场内两大阵营仍相互叫骂；会场外，尽管有政党改用“静默站立”式抗议，但是仍然有大量挺梁和倒梁者对骂，双方阵营都有人被打。

以往的抗议政府示威，打人的情况极少。现在则变成两大民间阵营对峙，殴打对方阵营的个案增加，虽然目前仍然属于极少数人的行为，但是社会必须及早在道德上谴责，以免歪风蔓延。

现时社会上有谴责示威暴力行为的声音，可是部分人士把责任归咎到对方政治阵营中，这种做法只会加深对立。对政府来说，虽然挺梁阵营有助“平衡”示威者声音，但是如果为此“拉一派打一派”，恐怕会为偏激化的社会气氛火上加油，增加不稳定风险。(A04)