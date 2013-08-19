港报社评：特首落区听民意，警方依法保秩序--文汇报8月19日

特首梁振英昨日又出席在观塘的市民论坛。梁振英“落区”显示了主动汲取民意、理顺施政的努力。梁振英上任一年以来，勤政亲民作风没有改变。然而，两度“落区”都受到激进反对派团体和人士的狙击，干扰和阻碍了特首与市民的互动交流。警方公平公正执法维持秩序，值得市民支持。

梁振英落区汲取民意，不仅说明梁振英的勤政亲民作风没有改变，而且说明他因当前社会问题复杂尖锐而加强了与市民互动交流。梁振英昨日再度落区，虽然再次遇到激进团体和人士冲击干扰，但他集中回应居民最关注的经济民生问题。有出席的观塘区议员认为，论坛达到成效，相信政府可利用此机会传达施政理念之余，施政可多考虑民意。

这次论坛上，居民提出不少实质问题，包括菲律宾人质事件、房屋及医疗问题等，梁振英都作出积极回应。对于房屋和楼市问题，梁振英指出，在政府的楼市“双辣招”下，香港楼市的亢奋已被冷却，并重申“万事无地不行”，指现时香港短、中、长期的土地供应已经有着落，下一阶段将会处理一些具体的规划问题。

昨日现场有多人在示威期间企图冲出马路，导致险象环生；亦有手持港英旗示威者挑衅支持梁振英的人士。在袭击事件中，警方共拘捕6人，重申绝不容忍暴力事件。香港是法治社会，不论任何人都不能因为政治诉求而肆意冲击法治，不能容许暴力狙击特首和官员落区接触市民的活动。

香港社会期望梁振英往后可从更多不同渠道聆听市民及地区意见，形式可更多元化。(A02)