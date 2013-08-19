国际油市：美国原油跌向107美元，但埃及局势提供支撑

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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布兰特原油10月合约 升0.18美元，报每桶110.58美元。
自上周三以来，埃及至少有830人，在被罢黜的总统穆尔西支持者与安全部队的冲突中丧失。
美国两大党有愈来愈多议员周日称，美国应停止对埃及的15亿美元军事和经济补助。
利比亚石油生产和出口则因暴力事件和罢工而受到严重削弱，令出口减至2011年内战以来最低水准。一家炼厂已恢复部分出口。
美国8月消费者信心下滑，7月住房建筑增幅则小于预期，可能削弱了第三季经济活动加速的希望。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
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