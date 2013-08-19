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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 09:26 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元走软，受到乳品业又出现问题的冲击

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* 新西兰元走软，因有报导指出新西兰乳品业出现新的问题

* 路透报导指出，新西兰官方取消Westland部分乳制品的出口许可

* 据传这些产品硝酸盐含量过高。新西兰元下跌10-15跳动点，目前处于0.8105/10美元

* 这可能意味着新西兰元无法挑战周五创下的6月14日以来高点0.8129美元

* 进口商在该价位之前抛汇强化了此一观点(完)

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