《汇市简讯》新西兰元/美元走软，受到乳品业又出现问题的冲击

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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* 新西兰元走软，因有报导指出新西兰乳品业出现新的问题
* 路透报导指出，新西兰官方取消Westland部分乳制品的出口许可
* 据传这些产品硝酸盐含量过高。新西兰元下跌10-15跳动点，目前处于0.8105/10美元
* 这可能意味着新西兰元无法挑战周五创下的6月14日以来高点0.8129美元
* 进口商在该价位之前抛汇强化了此一观点(完)
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