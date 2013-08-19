港报财经评论：老索有运美股有难--信报8月19日

老索有运美股有难/ 习广思

上周环球资金流出现转变，美债息升不停，上周五高见2.86厘。现时还未进入9月，议息更要等到9月中，但市场对退市的担忧似乎早了一大步。这是美股调整藉口，或是另一次退市恐慌的开始？债市表现反映投资者正担忧9月退市一事，瑞银认为如此反应，意味着大家估计9月退市机会已高达75%至80%，但变数却是债息如此急升，或逼令贝南奇推迟退市计划。如此不同的看法，与其说是市场与央行的博弈，不如说是投资者的臆测而已。债市开始惊，然而，另一个明显的讯号亦已经出现了，美股明显转弱，标普500指数RSI转弱，前者跌至50天线，再进一步转弱的话，恐防像去年财政悬崖一样要跌至200天线。更大的一个讯号是，上周美股录得资金流出，及至星级投资者的动作，股神减持金融股，老索重仓押注标普淡仓，前者讲究估值，后者专长宏观买卖，却在此际同时有减持及看淡的动作，不免叫人疑惑呢。

投资市场有虚有实，有人信神，有人信数。事实上，股票之事也未必每样事情都有数可计，另类参考指标亦永远有市场。老索近期的每每出手都狠而准，无论是早前的清仓黄金，或者沽日圆买日股，甚至乎近日与Bill Ackman在康宝莱事件上正面交锋又获大胜，似乎都是如有神助般地走运。当然，这些名人之所以不断地投资大胜，是眼光锐利，是策略成功，还是纯粹运气所致，其实都已经是后话。对于吾等凡夫般的散户来说，更应该留心其新的投资动作。陆永所担心的是，老索在第二季重鎚出击沽空SPDRS&P500ETF，达到其基金所申报单位的13.5%；万一老索这次押注再大胜，美股岂不是即将有难？

否则，另一个结果可能就是大鳄老猫烧须了。事实上，股市另类指标无须过分迷信，却又不可不信，起码是一个提示的讯号。仍倾向认为，美股或因退市再震荡，但中长线在资金流、经济复苏方面依然利好，一切还要等美股在这次转弱调整后，能否再重新攀升再创新高。环球资金流从新兴市场撤资情况依然持续，虽然规模及速度都有所放缓，但EPFR数据显示，上周仍见由中国及巴西股票流出。其次，资金虽由美股流出，却见资金流入欧洲股市，基金增持欧股升至五年高位。值得留意的是，在欧美日股转弱之际，市场最弱最残的中资股、贵金属黄金均见出现投机，环球资产市场有炒作落后的味道呢！不过，所谓炒落后，大多是短线投机居多，要扭转趋势，首先需要资金流进一步配合。(B02)

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圆汇有力转强/ 苏子

上周早段美元兑日圆因美国国债息率重拾升势而成功突破97阻力关口，以及触发不少止蚀买盘入市，使汇价得以升至98关口以上。不过，随后美国国债息率即使继续上升，到上周五美国10年期国债息率更已升至2.86%的两年新高水平，但美元兑日圆的升势却已无以为继，最后收市时虽然仍能力守在97关口以上，但由于汇价已再次与美国国债息率呈现背驰的不利讯号，故上周美元兑日圆的反弹基础其实并不稳固，担心本周早段一旦成功返回97关口以下收市后，将再次回复中期弱势，预料前周所造的95.77低位势必面临严峻考验。由于上周四美元兑日圆挑战100天SMA阻力失败，当高位触及98.65后便迅即在小时图上呈现倒转V形的不利形态急挫逾百点子，故倾向相信，稍后若美元兑日圆再度下试至前周的95.77低位，由于届时汇价可说是弱势已成，故成功跌破并进一步考验20周保历加通道的95底部支持及6月19日的94.8低位支持的可能性甚高。

留意美元兑日圆若如预期般成功掉头下挫，但同时美汇指数却因为其他主要非美元货币转弱而走高，而美股和日股亦因市场担心下月联储局收水机会上升而继续走低；预料届时日圆的走势较大机会因避险资金追捧而与美元一同走高。惟基于日圆显着上升时或会触发较具规模的拆仓入市，结果令日圆的表现将较美元更强，从而令美元兑日圆后市进一步跌至20周保历加通道底部支持以下波动的可能性大增！

短线而言，美元兑日圆若一直乏力突破100天SMA阻力并返回97关口以下收市，可视作利淡警号。此外，上周五美汇指数跌至20天保历加通道底部支持附近已获承接，配合市场正在炒作下月联储局收水，本周早段美汇指数一旦升回200周SMA的81.6阻力以上收市，投资者已可采取顺势买入美元的策略。(B08)