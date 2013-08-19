港报财经评论：4G+苹果概念，中移动催化剂--经济日报8月17日

4G+苹果概念，中移动催化剂/ 余少文

中国内地股市昨早出现极速半小时飈升走势，虽然午后打回原形，但总算令国指录得六连升。至于中国移动 上半年只有微单位数增长，但4G概念、推出iPhone等因素，有助中移动再成为红底股。中国内地股市中午收市前半小时，因证券商系统出错而急升，带动国企指数止跌回升，A股午后回复正常及回落，国指也由高位回落逾147点，全日升13点，收报10,220点，成交额190亿港元；而红筹指数跌24点或0.6%，收4,340点，成交额64亿港元。维持国指10,000点支持，10,300点至10,500点阻力区的看法，尤其目前未见有刺激国指向上突破的消息或政策，故国指或要在10,000点争持一段时间。

至于红筹和民企近日积极派发中期业绩，已公布业绩市值最大的国企是中移动，上半年盈利微升1.5%至631亿元人民币，每股盈利3.14元人民币，中期息1.696港元人民币，以昨日收市价计算，半年息率两厘，属于合理水平。证券商对于中移动半年业绩看法有好有坏，投资评级是中性和买入各半，最看好中移动是里昂、巴克莱和瑞信，目标价100港元或以上，最差是德银的80.2港元。综合手头证券商对中移动的预测目标价平均值为91港元，以其昨收市价83.7港元计算，潜在升幅约9%，但憧憬股价可以再成为红底股。

粗略计算中移动第二季盈利为352亿元人民币，是历来表现最好的第二季。根据中移动过去首季、第二季的盈利跟全年盈利关系发现，首季盈利约占全年盈利21.5%，第二季盈利占全年盈利27%，故中移动全年盈利有望达1,300亿元人民币，跟彭博综合证券商预测相若。预期的盈利，跟去年盈利1,293亿元人民币比较，当然只有微单位数增长，这是过去一直指出的，中移动是公用股，低增长是正常，但只要维持微增长，已可维持目前超过40%派息比率下的4厘股息，只要股价一调整，预测息率回升，又是吸纳时。市场近日传出苹果公司跟中移动会达成协议，希望透过中国内地以及全球最多用户的中移动来提升下滑中的iPhone销情，中移动截至6月底止3G用户达1.38亿户，今年上半年每个月的3G新增用户都以1.5倍或以上同比增长。虽然中移动董事长奚国华不肯回应传闻，只表示谈判仍在进行，未有时间表，但中国明确希望下半年发4G牌照，中移动肯定有牌，故苹果要发展中国内地市场，跟中移动合作是必然的事，在于苹果会为中移动推出4G手机还是先3G后4G而已。(B03)