《中国公司债发行日程表》--8月19日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== 中国国航 不超100 25 5 5.15% 中信证券 AAA 8/19-8/20 25 10 5.30% 瑞银证券 （附品种间回拨选择权/中国航空集团公司提供担保）中金公司 =========================================================================================== 安信证券 不超36 36 5 *5.15% 高盛高华 AAA 8/19-8/21 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) =========================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 吴芳；审校 康熙泽)