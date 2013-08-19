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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 10:20 BJT

《中国公司债发行日程表》--8月19日

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    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模 期限(年)     年利率          主承销商  主体评级   发行时间
              (亿元)   (亿元)                                                    (网下) 
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 中国国航    不超100    25       5         5.15%           中信证券     AAA     8/19-8/20
    25      10         5.30%           瑞银证券
            （附品种间回拨选择权/中国航空集团公司提供担保）中金公司
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 安信证券    不超36     36       5        *5.15%           高盛高华     AAA     8/19-8/21  
                  (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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 注:*代表新增.(完)


 (整理 吴芳；审校 康熙泽)

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