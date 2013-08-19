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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 10:01 BJT

****《港报快速浏览》--8月19日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：储局退市难急，炒家夸大冲击--经济日报                              
 港报社评：特首落区听民意，警方依法保秩序--文汇报                            
 港报社评：光证错盘交易伤投资者信心--信报                                    
 港报社评：无“黑”冲突，益显政治对峙--星岛日报                              
 港报社评：区要落民意要听，梁振英应借监“慎思民调”--明报                    
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：老索有运美股有难--信报8月19日                                 
 港报财经评论：4G+苹果概念，中移动催化剂--经济日报8月17日                    
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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