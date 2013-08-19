金属期市：伦铜价格下滑，市场静候美联储动向线索

上海期交所12月期铜合约 升0.30%至每吨52,950元人民币。

美国8月消费者信心下滑，7月住房建筑增幅则小于预期，可能削弱了第三季经济活动加速的希望。

欧盟统计局周五公布，欧元区6月贸易顺差较上年同期及前月均扩大，因进口继续下滑。

针对上周五(16日)中国股市光大证券 乌龙操作一事，中国证监会周日发布公告称，决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 周一公布第二季经常性净利大减266%，且远比预测疲弱，因铝价持续下跌。

嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)在周二公布上半年财报时，料将减计从斯特拉塔获得的资产价值，最多可能减计70亿美元。这将是嘉能可5月收购斯特拉塔后，发布的首份全面财报。 (完)

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