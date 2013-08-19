《香港报摘》--其他报纸重要消息8月19日

*明报：

--一手住宅销售条例实施近4个月以来未再推售新盘的新地 突然公布以平均实用尺价10,986港元出售元朗“RESIDENCE誉88”全部69个货尾单位，扣除折扣的价格较同区由恒基 及新世界 共同发展新盘“尚悦”平均尺价高出接近一成。

*星岛日报：

--主要从事液晶显示屏设计及制造的精电国际 行政总裁蔡东豪表示，未来3-6个月定单量较理想，而集团于广东省河源的新厂房今年7月已开始投产，冀增加40%产能以提高利润率，该厂房有预留空间可满足再增设新生产线。

*苹果日报：

--据市场消息指，由耀才证券 大股东叶茂林私人持有的中环夜店Magnum Club、Billion Club及Beijing Club已开始筹备上市，计划在今年底前挂牌，成为香港首间上市的夜店。

--据悉，汇丰 亚太区行政总裁王冬胜早前获擢升为亚太区副主席，并继续担任行政总裁。

*东方日报：

--消息人士称，积金局将与金管局携手合作，透过现行的债务工具中央结算系统(CMU)设立电子付款结算平台，该系统有望于明年中推出，将转会时间再缩短1周至介乎2-3周，并减低人为出错风险。

*文汇报：

--鹰君 中期净利12.72亿港元，同比下降4.3%；拟派发中期息每股0.23港元，另加特别股息每股1港元。

--香港国际机场7月客运量按年增7.7%至540万人次﹐飞机起降量亦升7.5%至32,120架次。

*大公报：

--人和商业 再度发出盈利警告，预计截至今年6月底止半年业绩将由盈转亏，主要由于投资物业评估增值净额与去年同期比较减少。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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