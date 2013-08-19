新西兰企业：Westland Milk部分乳铁蛋白制品硝酸盐偏高，出口许可遭撤

路透惠灵顿8月19日 - 新西兰农业监管单位周一表示，已撤销由Westland Milk Products制造、准备运往中国的四笔乳铁蛋白托运货品的出口许可，因发现这些产品的硝酸盐偏高。

初级产业部(Ministry of Primary Industries/MPI)在一份声明稿中指出，这四笔托运货品是来自两批乳铁蛋白产品，是由Westland位于新西兰南岛的Hokitika工厂所生产。

其中一批直接出口至中国作为Westland其他乳制品的添加物。第二批则是供应给新西兰的Tatua Co-operative Dairy Company，同时也向中国出口。