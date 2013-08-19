台湾汇市：台币早盘实质交投微幅偏升，跟随日圆、韩元走势

路透台北8月19日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投微幅走升。交易员指出，先随着日圆、韩元小幅走高，不过盘面缺乏明确消息指引，盘中料难脱狭幅整理格局。

汇银人士表示，虽然亚币早盘略走强，不过市场仍预期美国量化宽松政策最快在9月退场，在债市利差逐渐拉大趋势下，对美元仍具有支撑作用，因此台币震荡走弱格局不会改变。

“出口商还不急着卖，没什么方向。”一位本地银行交易员称。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，上周五国际美元反弹，美元/台币各天期换汇点折价幅度略为缩减，其中指标一个月期报在-0.055/-0.030，上日收在-0.055/-0.040。报价 来到29.863/29.876左右，上日收在29.850附近。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.930-29.940，上日在29.930-29.950，上日收盘价为30.002。

本地时间10:10时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升6.7分报29.934。

交易员观察市场最新动态：

* 日圆、韩元早盘趋升，台币跟随略为反映

* 台股盘初小跌，外资早盘未见明显进出

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.920-29.960

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