台湾债市：五年期公债殖利率弹至六周高位，随美债扬升

* 五年券殖利率走高，但弹幅受限

* 10年券成交清淡，但殖利率创该券交易来新高

路透台北8月19日 - 台湾五年期公债 殖利率周一盘初走高至六周高位。上日美债殖利率弹升，台债亦步亦趋，不过五年券受惠殖利率已位于相对高点，且有养券题材支撑，殖利率弹幅有限。

交易员表示，台债近来交易量低迷，唯一较热络的五年公债在本周三美国公开市场委员会(FOMC)公布7月会议纪录之前，殖利率缓步扬升，但速度及幅度均较此前有所收敛，料今日将在窄幅区间波动，先看1.17-1.19%。

交易员并认为，本周上半周五年券以略略偏空来看，并等待FOMC会议纪录的公布，本周料将与美债走势一致。

五年券102/2今日盘中高位报1.1886%为六周新高，前高在今年7月8日报1.213%。

美国公债价格上周五下滑，上周表现为两个月内最差，因随着经济展现进一步改善的迹象，投资人持续担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月开始缩减购债规模。指标10年期公债 跌18/32，收益率报2.832%，较周四尾盘升6.7个基点。

交易员观察市场最新动态：

* 交易量低迷，市场保守心态浓厚。

* 五年券殖利率短线仍是缓上，但再弹升空间有限。

* 五年券具养券题材，持券意愿较长天期公债略高，但仍忧心利率持续走高风险。

* 9月FOMC最新会议或将宣布缩减购债规模，但市场已逐渐消化这些讯息。

本地时间10:13时最新报价：

* 102/2 殖利率升0.95基点，报1.1745%。

* 102/6 殖利率升2.00基点，报1.6530%，为该券交易来新高。

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