主要国家经济指标预测--8月20日****

路透8月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月20日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.6% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月17日当周 -- -0.2% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -0.5% +2.3% 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 负0.13 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月17日当周 -- +3.7% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 7月 -- 1.10 比 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月18日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本出口(较上年同期) 7月 +12.2% +13.1% 进口(较上年同期) +19.6% +15.4% 贸易收支(亿日圆) 逆差10,240 逆差7,856 8月19日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)