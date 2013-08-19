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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 07:07 BJT

****主要国家经济指标预测--8月20日****

路透8月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 8月20日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值          前值
 0600      德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  7月          +0.2%          持平
                               (较上年同期)                              +0.7%         +0.6%
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          8月17日当周             --         -0.2%
 1230      加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                     6月          -0.5%         +2.3%
 1230      美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数               7月             --        负0.13
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        8月17日当周             --         +3.7%
 2200      国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货           7月             --          1.10
           比                                                                   
    
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 8月18日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段           现值        预估值
 2350     日本出口(较上年同期)                              7月         +12.2%        +13.1%
                                                                                
             进口(较上年同期)                                           +19.6%        +15.4%
             贸易收支(亿日圆)                                       逆差10,240     逆差7,856
 8月19日(一)
 暂无重要经济数据公布    
 (完)

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