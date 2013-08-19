中国法院联合购物网因贿赂担忧关闭

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月16日 - 中国法院联合购物网遭到政府当局关闭，该网站主要针对法院系统职工，销售从美容产品到汽车用品等各种商品。

该网站采取实名注册会员制，在媒体质疑其目的后，该网站已于日前关闭。

《新京报》援引法律专家的说法称，该网站在向法院“变相贿赂”，建议追究相关责任人。

中国法院网在官网上对此作出说明，称该网站提供的服务对法院系统职工的个人生活有一定的帮助，即同意为其提供一个免费链接；但为避免产生更多误解，中国法院网即取消此链接。

该网站的运营方为北京信达联合科技有限公司。记者就此致电该公司寻求置评，但电话无人接听。(完)