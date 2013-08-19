更新版 1-新债招标：中国三和五年地方债利率创2009年来新高，一级延续疲势

* 三和五年地方债中标利率分别为4.29%和4.43%

* 双双创下2009年来最高水位

* 投标倍数1.13倍和1.11倍，写下今年新低

* 大行申购意愿不足，一级延续上周疲势 (新增更多评论和细节)

路透北京8月19日 - 中国财政部周一代理招标发行的三年和五年期固息地方债，中标利率双双创下2009年来最高水位，投标倍数则跌至今年内的新低。交易员指出，近期债市参与者信心萎靡，大型银行在一级市场中申购意愿不足，但另一厢供给节奏未见缓解，致今日新债招标仍无奈延续上周疲势。

业内人士周一透露，中国财政部稍早代理招标的三年期固息地方债中标利率为4.29%，五年期中标利率为4.43%；在2009年以来，上述两期新债此前出现的阶段高点分别为2011年8月1日三年期中标利率曾达4.07%；而后者五年期为同年8月29日中标利率曾达4.30%。

他们并透露，今日三年和五年两期新债的认购倍数分别为1.13倍和1.11倍，均为今年的最低位。

“两期都投在上限，对于中标机构来说这个收益还是不错了。大家还是心虚，不太敢投。”华中一银行交易员称。

上海一银行交易员也表示，虽然没有流标但是都投在上限了，对中标机构来说绝对价值非常好，今天大行需求比较弱，整个市场都往上限投，相对历史水平今天中标利率真是相当高了。

根据财政部代理发行2013年地方政府债招标发行规则规定，投标标位区间为招标日前一至五个工作日相同期限国债收益率算数平均值上下各浮动15%。据路透测算，三年期国债过去五日收益率算数平均值约3.73%，五年期约3.85%。

而此前受益于市场情绪的扭转，8月2日五年期地方债招标时，地方债和同期限国债的利差有所缩窄，中标利率较同期限国债前五日加权利率仅上浮不到6%。

中债登固息地方政府债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在4.1231%；五年期品种最新收益率报在4.1917%。

财政部代理招标发行的是今年第七期和第八期地方债，总额508亿元，8月20日-22日进行分销，8月26日起上市交易。具体包括天津、河南、云南和陕西。

今年以来，财政部此前已代理招标发行了六期地方债，总额为1,381亿元，期限包括三年和五年。地方自行发债大幕也将徐徐拉起，山东省财政厅上周五公告称，将于周五(23日)招标发行总额112亿元地方债，五年和七年各半，为今年首批地方政府自行发债。

财政部2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。