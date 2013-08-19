全球贸易：新西兰高官称美国将做出让步，以达成跨太平洋伙伴协议

这些国家下周将在汶莱举行TPP第19轮谈判。

此外，美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)及其他11个TPP国家的贸易代表将在汶莱回合谈判之初会面，商讨在12月31日达成协议所必须完成的艰困工作。

Moore表示，如果美国同意开放其市场进口更多的糖，这对新西兰的邻国澳洲来说是很重要的。

新西兰希望更能打入美国受保护的奶制品市场。Moore表示，由于美国奶农可望从协议中得到加拿大和日本的新出口机会，这个问题应该是可以处理的。

在被问及他相信美国准备愿意开放其敏感行业是否有具体的依据时，Moore表示，“是的，我有，但我无法透露。”