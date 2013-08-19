日本股市：早盘收涨，此前日圆兑美元重启跌势

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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路透东京8月19日 - 日本股市日经指数周一早盘扳回盘初跌幅，此前日圆兑美元重启跌势，但由于缺乏正面指引，投资者维持谨慎心态。
日经指数 开高，但随后回落，在平盘上下游走。过去两个交易日累计下滑2.9%。该指数早盘收高0.1%，报13,669.77点。东证股价指数 亦上升0.1%至1,143.29点。
“显然目前投资者持有多仓或空仓都不合适，”Bayview Asset Management投资组合经理Yasuo Sakuma表示。
“除非一些大型市场人士无视基本面而有所动作，否则我认为一段时间内交投仍将静淡，这是因为夏季投资低迷。”
日圆兑美元 最新报97.50日圆，略强于盘初高点97.355，并进一步远离8月8日所及七周低点95.81。
日经指数今年迄今累计上涨31%，受政府扩张性财政政策及日本央行大规模刺激举措提振。(完)
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