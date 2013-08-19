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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 11:16 BJT

日本债市：公债价格持稳，关注40年期公债标售

当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.000%       +0.0     0.110%
 五年期公债                              0.275%       +0.0     0.275%
 10年期公债                              0.755%       +0.0     0.755%
 20年期公债                              1.675%       -1.0     1.685%
 30年期公债                              1.805%       -0.5     1.810%
 10年期公债期货   <0#JGB:>               143.83      -0.01     143.84
                                                                     
 注1：公债期货涨跌为点数。                                  
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                 
  
(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译 张若琪 审校 张涛)

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