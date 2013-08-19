日本债市：公债价格持稳，关注40年期公债标售

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.110% 五年期公债 0.275% +0.0 0.275% 10年期公债 0.755% +0.0 0.755% 20年期公债 1.675% -1.0 1.685% 30年期公债 1.805% -0.5 1.810% 10年期公债期货 <0#JGB:> 143.83 -0.01 143.84 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 张涛)