韩国股市：早盘小跌，罢工忧虑压低汽车股

路透首尔8月19日 - 韩国股市周一早盘小幅下跌，国内按市值计第二大企业--现代汽车 股价因工会工人可能举行罢工而下滑。

0200GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%，至1,916.67点，自盘中低位1,909.80点回升。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议记录前，市场情绪谨慎，亦影响了股指走势。

“FOMC会议记录将成为引发市场大幅波动的因素，”KB Investment & Securities的分析师Moon Jeong-hee说道。“在记录公布前，市场大致将维持迟滞走势。”

现代汽车 跌1.5%，周日工会与公司之间的劳资谈判失败，引发对罢工将延长的担忧。起亚汽车 跌1.1%。

科技股也下滑。记忆体晶片(存储器芯片)厂商SK Hynix 跌1.2%，三星电子 下跌0.9%。(完)